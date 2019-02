Paella de marisco sem arroz parece mentira — mas existe e é uma opção incrível com baixo consumo de hidratos

Paella de marisco sem arroz parece mentira, mas é bem verdade! Se tem uma alimentação em que prima pelo consumo baixo em hidratos de carbono, aqui tem uma receita perfeita. Substituí o arroz convencional por couve-flor triturada e o resultado foi incrível.

Receita para 4 pessoas

1 couve-flor grande

Azeite q.b

20 camarões selvagens congelados (grandes)

20 mexilhões frescos

1 cebola roxa pequena picada

2 dentes de alho picados

Salsa picada

1 embalagem de tomate pelado 390g

1 chavena de caldo de galinha (caseiro de preferência ou 1 cubo de

caldo de galinha com menor percentagem de sal para 1 chavena de água a

ferver)

Temperos: cúrcuma, pimenta preta, pimentão doce e 2 malaguetas pequenas secas



Numa frigideira grande, comece por fazer um refogado com azeite deixe alourar a cebola antes de juntar o alho picado. Entretanto triture a couve-flor (só os floretes e triture só ligeiramente para não ficar em papa) e junte ao refogado. Misture bem e envolva bem o arroz de couve-flor no refogado. Junte os temperos e o tomate pelado, deixe cozinhar por 2 minutos e entorne o caldo de galinha. Deixe cozinhar com o lume no mínimo.

Entretanto, descasque os camarões (crus) e deixe alguns com cabeça e lave muito bem os mexilhões (casca) enquanto ferve água num tacho para os cozinhar. Coloque os mexilhões na água e cozinhe até abrirem. Depois de abrirem, retire um dos lados da casca (sem mexilhão e deite fora) e reserve só o lado da casca com mexilhão. Disponha os camarões (crus) e os mexilhões por cima do "arroz" e coloque uma tampa para cozinhar por mais 5 minutos e está pronto!

Pique salsa fresca e coloque por cima na hora de servir.