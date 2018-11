Especial Natal com Cláudia Vieira e Soraia Chaves. Veja aqui o vídeo da entrevista

Aos poucos, o estúdio vai-se enchendo. A produtora de moda Gabriela Pinheiro e a sua assistente chegam primeiro, carregadas de vestidos caríssimos, joias de fazer inveja, sapatos que não poderão pisar o chão e asas de anjo como as da Victoria’s Secret, mas sem roupa interior, que a produção se quer ousada; as atrizes Soraia Chaves e Cláudia Vieira juntam-se pouco depois, acompanhadas pelos respetivos agentes, por volta das 14h30; a conta-gotas chegam também duas pessoas para tratar da maquilhagem, três para os cabelos, uma equipa da SIC Radical que está gravar um programa documental com Cláudia e um repórter de imagem que fará o making of da sessão. Quando as protagonistas do ‘Especial de Natal’ deste ano da Revista do Expresso estão finalmente prontas para serem fotografadas passam já das 17h30 e no estúdio estão 17 pessoas. Nesta produção invertem os papéis: Soraia, a vilã de “Alma e Coração”, é o anjo bom; Cláudia, o anjo negro. Só perto das 21h é que nos sentamos para uma conversa a três, mas elas não se negam a nenhuma resposta. Começámos pelo Natal, o pretexto para este encontro.

A entrevista na íntegra é publicada no sábado, dia 1 de dezembro, na Revista do Expresso.

