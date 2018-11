Novo episódio de Vida Extra já em streaming. Desta vez à descoberta de Campo de Ourique

O chef Vítor Sobral encontrou numa esquina de Campo de Ourique, o lugar ideal para abrir a sua padaria. A arte de amassar e de cozer o pão está a cargo do mestre padeiro Mário Rolando. As opções são muitas, com diferentes variedades de pão e bolos tradicionais, com o sabor e a qualidade de antigamente.

Não precisa de ir até Itália para comer num dos melhores restaurantes italianos. O Fiammetta, acaba de receber a distinção de “Eccelenze italiane recomended business 2019” que premeia os melhores restaurantes e negócios alimentares italianos, no estrangeiro.

Aberto há 1 ano, o restaurante que é também uma mercearia, quer mostrar que a cozinha de Itália não é apenas feita de massas, pizzas e risotos.

E é também de Itália que vem o conceito do Caffè Bar Garibaldi. Em todas as cidades italianas há um café histórico chamado Caffè Garibaldi, com a “aura” dos cafés históricos e boémios da Itália, aberto de manhã até à noite e dedicados à cultura do café e da pastelaria italiana.

Em Campo de Ourique, o Garibaldi intitula-se como “o primeiro café bar 100% italiano em Lisboa”. E opções não faltam, como o cappuccino, o café italiano, o marocchino, o chocolate quente de Turim e as tarteletes de fruta, oscroissants e os pannini.

Mas há mais para descobrir neste Vida Extra.

Damos-lhe a conhecer alguns hotéis onde o SPA é a atração principal. Hotéis que prometem oferecer uma escapadinha ao stress da cidade. E não muito longe da capital fomos conhecer dois desses espaços ideais para relaxar.

Em Alcobaça, o mosteiro inspira toda a região. No Your Hotel & Spa Alcobaça, há tratamentos spa inspirados na história de D.Pedro e D.Inês.

De um mosteiro para outro, chegamos ao da Batalha e desta vez com vista privilegiada. O Hotel Villa Batalha está de portas viradas para o mosteiro. Também aqui há espaço para relaxar e não faltam opções de tratamentos que permitem escolher entre massagens relaxantes ou terapias de fontes termais.

