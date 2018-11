Conheça já os destaques do próximo episódio de Vida Extra, à sexta-feira no Jornal da Noite

A Real Companhia Velha recuperou os antigos armazéns no Cais de Gaia e transformou-os num museu e numa enoteca - o 17.56 Museu & Enoteca. O museu reúne um acervo de 8 mil livros e um milhão de documentos onde se conta a história do Douro, a mais antiga região demarcada do mundo, e a história da Real Companhia Velha.

Fundada em 1756, é uma viagem no tempo pela Real Companhia Velha. Por sua vez, a enoteca, tem uma vasta oferta gastronómica e uma carta de vinhos que ultrapassa as 500 referências.

Perto da 17.56 Museu & Enoteca, ainda na marginal de Gaia, fica o mais recente hostel, o The House of Sandeman. Fica por cima das caves, onde o vinho do Porto é envelhecido. Aberto desde maio, tem 12 suites e 43 camas divididas por quatro camaratas, com uma capacidade total para cerca de 67 hóspedes Além do hostel, o restaurante The George Restaurant & Terrace e as remodeladas caves são também novidade. Vinho, gastronomia e história em dois espaços no margem do Douro.

Mas há mais sugestões neste Vida Extra.

A onda das cafetarias não é uma moda passageira. Há novos espaços na capital para descobrir. Já ouviu falar do Nicolau e da Amélia? Agora chegou o primo, o Basílio. O novo café fica na Rua dos Bacalhoeiros, em Lisboa. O conceito é semelhante ao dos restantes cafés, onde se destacam as bowls, panquecas, tapiocas, tostas, sumos naturais e batidos. Mas aqui o brunch não entra.

Já no Café Aberto pode pedir brunch todos os dias. O mais recente projeto da Graça fica no antigo Café do Monte. Aberto desde junho, aqui há brunch a qualquer hora e de duas variedades, a normal e a vegan. Mas há outras sugestões saudáveis, taças de iogurte com granola, panquecas, sandes, ou saladas. A acrescentar bebidas à base de café, sumos naturais os milkshakes.

