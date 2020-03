Times New Roman: um clássico moderno

Todos os dias, normalmente sem sequer nos darmos conta, somos bombardeados por todo o tipo de publicações, marcas e logótipos que trabalham — melhor ou pior — o seu conceito através da tipografia. Algumas delas com um design exclusivo, outras com fontes de qualidade comprovada e difundida no mercado internacional.

Prestes a completar 90 anos de existência, a Times New Roman é, inegavelmente, um destes casos de maior sucesso e longevidade. A fonte surgiu de uma crítica que originou um desafio. O designer tipográfico Stanley Morison criticou o jornal londrino “The Times” por este não ter seguido as “novas tendências” tipográficas das primeiras décadas do século XX. Como resposta, a publicação — que mantinha o mesmo tipo de letra desde a sua fundação, em 1785 — pediu ao próprio Morison que então criasse “algo melhor”.

