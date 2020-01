Jogo português sobre Alzheimer vence Prémios PlayStation Talents

Back Then foi escolhido como Melhor Jogo 2019 dos Prémios PlayStation® Talents, uma iniciativa portuguesa de apoio ao desenvolvimento de videojogo. Além da publicação do seu jogo para a PlayStation®4, o vencedor recebe ainda prémio monetário no valor de 10.000€ para apoiar o financiamento do desenvolvimento do videojogo, kits de desenvolvimento, um espaço físico para trabalhar durante 10 meses em Lisboa, e a possibilidade de financiar uma campanha promocional no valor de 50.000€.

Miguel Esteves

De acordo com a PlayStation, o Back Then "é um jogo narrativo de exploração na primeira pessoa, onde a ação decorre num lar de idosos e se vive a história através dos olhos de um doente de Alzheimer numa cadeira de rodas". O título foi ainda o vencedor do Prémio PlayStation® Talents Especial Games for Good, por incorporar "temáticas de responsabilidade social no seu conceito, contribuindo para um diálogo aberto sobre problemas reais da nossa sociedade e do nosso mundo".

Durante a cerimónia de entrega de prémios, foram também conhecidos os vencedores das categorias de Melhor Jogo Infantil, Melhor Arte, Jogo Mais Inovador, Melhor Narrativa, Melhor Jogo para a Imprensa e Melhor Utilização das Plataformas PlayStation.