Marriott de Lisboa passa a receber cães no seu restaurante

O hotel Marriott de Lisboa vai passar a aceitar, a partir de fevereiro, cães e outros animais de estimação acompanhando os respetivos donos, no seu restaurante Citrus e no Bar Tapas & Tiles.

Esta medida surge na sequência da nova lei que saíu em Portugal em 2018, autorizando os restaurantes a aceitar animais de estimação mediante determinadas regras. Segundo frisa o hotel Marriott, os cães recebidos no seu restaurante terão de estar presos com trela curta e não podem circular livremente, estando vedada a sua presença na zona de serviços de onde existam alimentos, de acordo com as normas estabelecidas na lei portuguesa.

Assumindo-se como 'pet friendly', o Lisbon Marriott Hotel aceita desde 2015 cães nos seus quartos, acompanhando uns donos, mediante um acréscimo de 20 euros no valor da tarifa de alojamento por animal e por noite (no hotel de cinco estrelas são permitidos dois animais por quarto, no máximo). No acesso aos quartos, os cães têm de ter até 25 kg de peso, aceitando-se livremente cães guias, independentemente do peso e do tamanho.

O hotel adverte que "para uma boa convivência, é preciso estar atento a algumas informações: a circulação dos pets é apenas permitida nos corredores, lobby e estacionamento".