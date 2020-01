Proença-a-Nova. Passeios pedestres afirmam-se como produto turístico

Os passeios pedestres estão a afirmar-se cada vez mais como produtos turísticos em Proença-a-Nova, já que quase 1.500 pessoas participaram nos passeios mensais organizados pelo município em 2019.

"Quase 1.500 pessoas percorreram um total de 115,5 quilómetros nos passeios pedestres mensais organizados pelo município de Proença-a-Nova durante o ano de 2019. Este número representa uma média de 122 pedestrianistas por passeio", sintetiza, em comunicado, a Câmara de Proença-a-Nova.

Aquele que registou mais participantes foi o "NaTal Rota Gourmet", o passeio temático do mês de dezembro, que contou com 250 participantes, na sua maioria oriundos de fora do concelho.

"Além do percurso, [o passeio] destaca também a gastronomia natalícia, tal como acontece na generalidade dos passeios mensais, uma prova de sustentação desta atividade como produto turístico", lê-se na nota.

Este município do distrito de Castelo Branco sublinha que, de ano para ano, o número de participantes tem vindo a crescer, apesar de, em 2018, se ter registado um número superior (1.670).

Contudo, adianta que este número foi atingido devido à comemoração do passeio 150, que contou com mais de 600 participantes, sendo o número de inscritos nos restantes meses menor em relação a 2019.

"Os passeios pedestres voltam a marcar a agenda de eventos de 2020, sendo uma das iniciativas mensais que mais tem crescido desde a sua criação há 16 anos, um produto turístico que complementa os percursos de pequena rota existentes (...), um atrativo para quem participa e motivo acrescido para que mais pessoas se deixem encantar pelo território de Proença-a-Nova", sustenta.

Desde há 16 anos que os passeios pedestres em Proença-a-Nova já percorreram perto de 1.600 quilómetros no concelho, descobrindo recantos da paisagem natural e a autenticidade gastronómica.