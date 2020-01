20 mil árvores plantadas num dia marcam Lisboa Capital Verde Europeia 2020

A plantação de 20 mil árvores, várias exposições e conferências sobre sustentabilidade são algumas das iniciativas da programação de Lisboa Capital Verde Europeia 2020, que arranca oficialmente a 11 de janeiro.

A cerimónia de abertura incluirá a passagem de testemunho de Oslo (Noruega) para Lisboa e um 'flash mob', e vai contar com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, do primeiro-ministro, António Costa, e do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, de acordo com o portal'lisboagreencapital2020.com'.

No final de novembro, aquando da apresentação da programação, o vereador do Ambiente na Câmara de Lisboa, José Sá Fernandes, disse que a abertura oficial da Capital Verde seria na sexta-feira. No entanto, essa cerimónia passou para sábado.

Ainda assim, de acordo com um comunicado divulgado pela autarquia a 8 de janeiro, realiza-se na 10 de janeiro um jantar oficial promovido pela União Europeia, a ter lugar na Estufa Fria.

Das várias iniciativas que fazem parte da programação de Lisboa Capital Verde Europeia 2020, a câmara destaca a exposição "O mar como nunca o sentiu", da autoria da artista portuguesa Maya, que pode ser visitada no sábado, no Oceanário de Lisboa, no Parque das Nações, com um custo de 19 euros.

A exposição apresenta "imagens filmadas exclusivamente em Portugal e transmite uma mensagem profunda sobre a ligação ancestral do Homem com o Mar", refere a câmara em comunicado.

Mais de 100 mil árvores na cidade até 2021

Já no domingo, 12 de janeiro, serão plantadas um total de 20.000 árvores: 4.000 em Rio Seco (Ajuda), 6.000 no parque do Vale da Ameixoeira (Santa Clara), 9.000 no parque do Vale da Montanha (Areeiro/Marvila) e 1.000 no corredor verde de Monsanto.

O objetivo da autarquia é ter mais 100 mil árvores na cidade até 2021, em relação às 800 mil existentes atualmente.

No mês de abril, está prevista a inauguração do Museu da Reciclagem (ReMuseu), em Alcântara, assim como a realização da conferência "Urban Future Global Conference" entre os dias 1 e 3.

A 1 de junho, a Fundação Calouste Gulbenkian acolhe a abertura da conferência "Green Week 2020", uma iniciativa da Comissão Europeia, que decorre em Bruxelas, na Bélgica.

No dia seguinte, e estendendo-se até 6 de junho, realiza-se a segunda edição da conferência da ONU sobre os oceanos.

Ao longo do ano, estão previstas um conjunto de conferências, iniciativas com escolas e universidades, espetáculos, exposições e festivais sobre o tema da sustentabilidade ambiental.

A autarquia associa também a inauguração de algumas obras, como o parque verde da Praça de Espanha, à Capital Verde Europeia 2020.