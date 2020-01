Fátima. Um museu com 1300 presépios para mostrar o "Evangelho da Vida"

Mais de 1.300 presépios dão corpo ao novo espaço museológico a inaugurar este sábado em Fátima, no Centro Bíblico dos Capuchinhos, com o nome de "Evangelho da Vida", numa evocação da encíclica de João Paulo II.

A coleção de presépios da Província Portuguesa da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos visa "transmitir a mensagem do nascimento de Jesus Cristo revelada na Bíblia e a interculturalidade de expressões concretizadas nos presépios".

Para mostrar esta interculturalidade — cada povo representou esse mistério segundo a sua cultura e os seus costumes, incluindo a paisagem e os animais do seu meio —, a mostra está organizada por continentes, estando representados mais de 70 países.

"Num tempo em que diariamente se anunciam atentados contra a vida humana, é importante proclamarmos que Deus, ao fazer-se Homem, apostou a sério no nosso valor e dignidade. Daí o título desta coleção de presépios, que é o da Encíclica de João Paulo II, iniciada pelo texto da página anterior, já escolhido como lema da 1.ª Exposição que fizemos no Centro Bíblico dos Capuchinhos, em Fátima, no Natal de 1995, aos nove meses da sua publicação", explicam os Capuchinhos numa nota sobre o novo espaço, sublinhando o objetivo de "situar o presépio no contexto mais amplo da Bíblia".

A Ordem dos Frades Menores Capuchinhos é um dos três ramos da Ordem dos Frades (ou Irmãos) Menores fundada por S. Francisco de Assis e está presente em Fátima desde 12 de junho de 1956.

Em Fátima, os Capuchinhos têm em funcionamento a Difusora Bíblica e editam a Revista Bíblica, além de ali terem a sede do Movimento Nacional de Dinamização Bíblica. Este conjunto integra o Centro Bíblico dos Capuchinhos.

No seu complexo, os Capuchinhos têm, também, um Jardim Bíblico, inaugurado em 2012