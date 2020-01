Sea Life. Entre em 2020 na companhia dos Super-Heróis dos Oceanos

Ano novo, vida nova no Sea Life Porto para os “Super Heróis dos Oceanos”. É este o nome da mais recente iniciativa do aquário da Invicta, pensada para o público infantil, que arranca já no primeiro dia de 2020, com entrada gratuita para crianças até aos 12 anos.

O evento especial — que se realizará até ao final do mês de fevereiro — pretende “ajudar as crianças a encontrar o seu próprio superpoder”, anuncia o Sea Life Porto em comunicado.

“Através de cinco jogos distintos, [os visitantes] podem descobrir os poderes de cinco criaturas marinhas: a rapidez dos tubarões, a tenacidade da estrela-do-mar, a adaptabilidade do polvo, o metabolismo do cavalo-marinho ou a força do caranguejo”, lê-se ainda na nota informativa.

Rui Pedro Oliveira

“Estes jogos exigem força, velocidade, concentração e inteligência. Ao superarem os desafios em que testam as melhores características do mundo animal, com vontade e perspicácia, vão ficar a conhecer os seus próprios superpoderes dos oceanos”, acrescenta o Sea Life, de portas abertas esta quarta-feira entre as 14h e as 19h.