Eis as 10 apps mais instaladas nesta década. Saiba quais são

A app da rede social Facebook foi, de acordo com a lista elaborada pela empresa de análise de mercado App Annie, a campeã de downloads durante a última década. No segundo lugar do mesmo ranking, que mede o número de descarregamentos efetuados entre 2010 e 2019, surge o Messenger, serviço de mensagens também pertencente ao império tecnológico do Mark Zuckerberg.

O empresário norte-americano de 35 anos só tem motivos para sorrir, com uma total hegemonia após ter ido ao mercado para comprar o WhatsApp e o Instagram, que ocupam respetivamente o terceiro e quarto posto.

A mesma lista coloca o Snapchat como a quinta aplicação mais recorrente nos smartphones dos utilizadores de todo o mundo, seguido pelo Skype e o Tik Tok.

UC Browser, YouTube e Twitter ocupam os últimos lugares deste top 10.

Já quando o barómetro mede o tempo despendido pelos utilizadores, a Netflix e o Tinder surgem destacados na liderança.