No fundo, é negro. As vantagens de ecrâs menos luminosos são claras

A tecnologia, assim como as modas, está em constante evolução. Tempos houve em que o sistema operativo dos computadores e telemóveis era alimentado pela explosão de cores vibrantes, garridas, a contrastar com o fundo branco, mas a paleta está a tornar-se mais neutra e cada vez mais escura. Isto porque são muitas as vantagens de possuir um background negro, desde logo pelo facto de um ecrâ ‘dark side’ provocar menos impacto na retina dos utilizadores.

O futuro tecnológico, no fundo, é negro, isso é claro, com vários estudos que atestam a redução da fadiga visual e uma rentabilização mais eficiente da duração da bateria dos dispositivos móveis.

Tanto desenvolvedores como grandes plataformas, com destaque para o Facebook e o Messenger, optam esquemas cromáticos mais sóbrios e sombrios. No referido serviço de conversação, por exemplo, basta enviar uma simples mensagem a qualquer amigo com um emoji da lua para que, dessa forma, o modo obscuro fique automaticamente disponível para ser ativado.

São também vários os smartphones a afastarem-se do brilho e mais próximos da penumbra, com diversos modelos a apostarem no modo de “luz noturna”, menos intenso e num tom mais sépia.

