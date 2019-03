Direito à educação sexual e as fake news do sexo: tudo a nu no Eros Porto

Tudo a nu no Salão. Está de regresso à Exponor, entra esta quinta-feira e domingo, o Eros Porto, um evento no qual vão marcar presença mais de 50 artistas de vários países, ligados à indústria pornográfica, como Agatha Fox, Eric Manly ou Koldo Goran. O evento promete fazer subir a temperatura com zonas nudistas, quartos escuros, striptease, um clube de swing, o espaço HotGay ou a área de BDSM, onde o público mais arrojado pode assistir a espetáculos de perfuração corporal, com instrumentos de tortura medieval pelo meio.

A programação inclui também arte erótica - como pintura, escultura e ilustração -, num ano em que a organização definiu o “Direito à Educação Sexual” nas escolas como tema central, através de uma parceria com a Associação para o Planeamento da Família (APF), de forma a promover a sensibilização durante o certame.

O animador Fernando Alvim será o responsável por uma conferência que questiona: “será que as fake news chegaram aos sexo?”. Também a youtuber Beatriz Gosta será a responsável por uma “sexy talk” intitulada “Sexo nas Redes Sociais”, enquanto o séxologo Fernando Mesquita conduzirá uma palestra sob o mote “Livre-se de relações tóxicas”.

O cartaz conta ainda com um debate sobre “Sexualidade de Pessoas com Deficiência”, com Rui Machado, da Associação Vida Independente, e Raquel Pereira, investigadora da Universidade do Porto.

