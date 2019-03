Redes sociais perpetuam machismo e conservam-no numa bolha

Parece um paradoxo, mas as redes sociais podem conduzir ao isolamento e a um afunilamento de perspetivas, anulando o propósito de promover a aproximação e pluralidade de ideias. A culpa é do algoritmo, responsável por filtrar os conteúdos que, potencialmente, podem ir ao encontro das preferências dos utilizadores. O levantamento efetuado pela investigadora espanhola Gema Valencia, com base em perfis machistas, revela que as plataformas diluem o contraditório e perpetuam preconceitos enraizados.

“Apenas nos é mostrado o que pretendemos ver, ou melhor, aquilo que o algoritmo pensa que nos interessa. Trata-se de um processo passivo em que se desconhece o método de filtragem de conteúdos, fazendo com que não saibamos que parte da realidade é que nos está a ser retirada”, lê-se no estudo, algo passível de reforçar posturas como o machismo.

“Se pessoas com perspetivas contrárias à igualdade de género têm menor acesso a conteúdos feministas e estão expostas a informações que reforçam as suas visões, podem acabar presas por um nó que as leva à polarização machista”, adverte Gema Valencia.

GETTY

Durante a elaboração da tese de doutoramento, a investigadora criou propositadamente perfis com características machistas, feministas e neutras, chegando à conclusão de que “os conteúdos referentes a assédio, abusos e agressões sexuais ou assassinatos machistas desaparecem para alguns utilizadores”. Valencia acrescenta que o sistema de recomendação pode, removendo do feed, “reforçar preconceitos através da omissão de notícias tão fundamentais para a luta pela igualdade e pela democracia”.

O estudo indica igualmente que o Facebook, na maioria dos casos, não chega a mostrar nem sequer 50% das publicações, mesmo quando estas estão enquadradas com as preferências dos internautas.

“A realidade está lá, mas não nos chega. Se não sairmos dessa bolha, apenas se reforçam as nossas crenças”, afirma Gema Valencia, que vai mais longe no momento de apontar o dedo. “As redes sociais não querem que haja equilíbrio. Não se trata de um interesse ideológico, mas comercial”, denuncia.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.