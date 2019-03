Em Santo Tirso a escola ensina os alunos a andar de bicicleta

Chama-se “Ciclismo vai à Escola” e é fácil perceber ao que vem. O projeto visa ensinar os alunos do Primeiro Ciclo de Santo Tirso a andar de bicicleta e os resultados já se fizeram sentir. O número de crianças na cidade que não conseguia aguentar-se em duas rodas passou de 43% para 14%, segundo revelação da câmara do distrito do Porto.

O “Ciclismo vai à Escola” arrancou no início do atual ano letivo, tendo percorrido, segundo a autarquia, 33 instituições do I Ciclo, chegando a cerca de 900 alunos. O relatório referente ao primeiro período indica que “cerca de metade dos 43% dos alunos” que no início do projeto não sabiam pedalar já aprendeu a fazê-lo. No total, 253 crianças aprenderam a andar de bicicleta com o a ajuda das ações do “Ciclismo vai à Escola”.

Salientando que o projeto “não se limita a ensinar a andar, mas também a conhecer as regras de segurança e de circulação pacífica na via pública”, o presidente da Câmara local, Joaquim Couto, citado pelo comunicado da autarquia, considerou os “números muito positivos”. “Antes do projeto, escolas como São Bento da Batalha, Quelha, Aldeia Nova e Cantim apresentavam os valores mais baixos no que diz respeito à percentagem de alunos que sabiam andar de bicicleta e, em todos os casos, ficavam aquém dos 40%”, acrescenta a nota de imprensa.

O projeto é fruto de uma parceria entre a câmara e a Federação Portuguesa de Ciclismo, e a autarquia do Porto considera-o “pioneiro a nível nacional”. Pretende, acrescenta, “ajudar a curar hábitos de circulação no espaço público e diminuir patologias como a obesidade infantil e o sedentarismo.”

As iniciativas vão continuar durante todo o ano letivo, sendo que esta medida está inserida no Plano Municipal de Mobilidade Sustentável.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.