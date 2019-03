Quem é, afinal, Juan Guaidó? Este é o perfil do homem antes do mito

No passado dia 5 de janeiro, aquilo que costumava ser um ato protocolar rotineiro de qualquer democracia estável converteu-se num evento histórico para a Venezuela. A tomada de posse das novas autoridades da Assembleia Nacional (AN) para o ano em curso tornou visível a chegada de uma nova geração política à única instituição democrática que resta ao país. O deputado Juan Guaidó, que presidirá ao Parlamento, não só é jovem, tendo apenas 35 anos, como é também o primeiro militante do partido Voluntad Popular a assumir tão elevada responsabilidade. O seu partido foi fundado há apenas dez anos. O segundo vice-presidente, que tomou posse para o mesmo período, Stalin González, do partido Un Nuevo Tiempo, também é um jovem de 38 anos. Ambos fazem parte de uma liderança que foi forjada nas duras condições socioeconómicas e políticas da era chavista.

Com a chegada de Guaidó e dos seus companheiros de geração inicia-se uma era de dirigentes providos de novéis formas de compreender a realidade, capazes de as expressarem no discurso político, de escolherem estratégias e formas de luta para alcançarem a mudança. Vêm dotados das suas relações particulares com a sociedade civil e com a cidadania e, como em toda a mudança, trarão surpresas, mas são sobretudo portadores de uma renovada energia política para continuar a abrir a árdua senda da transição.

Como já é tradição histórica na Venezuela perante o poder autoritário, particularmente em momentos de debilidade institucional, Juan Guaidó e os seus companheiros começaram a sua carreira como dirigentes do movimento estudantil universitário. Foi em 2007, durante os protestos que se desenvolveram a partir do dia 27 de maio, motivados pelo encerramento do canal Radio Caracas Televisión por parte do Governo de Hugo Chávez, que o movimento dos estudantes despertou de novo. Durante o primeiro mandato de Hugo Chávez (1999-2007) esse movimento fora pouco visível.

A causa dessa inatividade parece poder explicar-se com o processo de rutura populista ocorrida nas eleições presidenciais de 1998, que levou Hugo Chávez Frías ao poder, e com ele uma nova elite política, originada nos quartéis, mas também em organizações sociais e políticas, na sua maioria com uma orientação ideológica de pendor esquerdista. O movimento de Chávez, com a proposta de uma democracia participativa e protagonista, atraiu muitos ativistas que tinham sido particularmente dinâmicos nas décadas de oitenta e noventa, quando o modelo de desenvolvimento económico petrolífero da Venezuela e a democracia partidária haviam entrado em crise. A transformação desses ativistas, incluindo os do movimento estudantil, em funcionários públicos daquele regime populista e progressista, debilitou a sociedade civil, que desempenhara um papel de grande protagonismo nas décadas anteriores. Nos anos que antecederam a Chávez, movimentos sociais como o estudantil, o ambiental, o indígena, o feminista, o comunitário, o sindical e o dos direitos humanos, tinham sido muito relevantes no meio da crise de representação que a sociedade sofreu. Ao se cindirem e polarizarem, como fruto da política exercida a partir do poder, tais atores perderam relevância no interior do jogo democrático.

