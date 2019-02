Jump não é para saltar. É para pedalar! As bicicletas da Uber chegaram a Lisboa

As bicicletas partilhadas Jump, controladas pela Uber, chegaram esta quinta-feira à capital portuguesa, com Lisboa a tornar-se na primeira cidade europeia a receber o serviço com todas as funções já disponíveis nos Estados Unidos. A frota é composta por cerca de 750 bicicletas — todas elas 100% elétricas —, que vão estar disponíveis em 90% da área do município de Lisboa 24 horas por dia.

Ao contrário do que acontece noutras cidades, onde a assistência elétrica poderia ser dispensada tendo em conta a superfície urbana plana, em Lisboa esta ganha uma maior importância tendo em conta as colinas existentes — um pouco à semelhança do que acontece por exemplo em São Francisco). Será possível atingir uma velocidade de 25 km/h.

A Jump está instalada na app da Uber, bastando para selecionar a opção 'Pedalar' no topo do ecrã (por definição aparece a opção 'Viajar' de carro) . Depois é preciso escolher nas proximidades a bicicleta a desbloquear através da introdução de um PIN, guardar o cadeado e seguir viagem.

Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos da América, onde as bicicletas podem ser deixadas em qualquer lugar, em Lisboa o sistema inclui um cadeado que pode ser trancado ao mobiliário urbano, como postes ou outros criados especificamente para esse fim, ou nas zonas dedicadas a esse estacionamento.

