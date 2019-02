Dois terços da humanidade já usa telemóvel. E em 2025, quantos seremos?

Nos últimos cinco anos, mil milhões de novos subscritores aderiram à rede móvel — o que prefaz 5100 milhões de pessoas que usam telemóvel no mundo inteiro, ou seja, representa cerca de dois terços da população mundial -(67%), segundo a GSMA, a associação global de operadores de telecomunicações. Mas o crescimento não é igual em qualquer parte do globo.

O relatório agora publicado prevê que mais de 700 milhões de pessoas vão aderir à rede móvel, nos próximos sete anos - e que uma quarta parte desses novos subscritores será proveniente da Índia. Também mais 1400 milhões de pessoas irá começar a usar internet móvel até 2025. Nesse ano, 5000 milhões de pessoas estarão ligada à internet móvel, segundo a GSMA. Do total de atuais utilizadores de telemóvel, 60% já tem um smartphone.

GSMA

Já que falamos de futuro, também o 5G vai dominar a internet móvel em 2025, na Europa, China e Estados Unidos. No ano passado, as tecnologias e serviços móveis geraram 4,6% do PIB a nível mundial, o que se traduz em quase 3500 milhões de euros.

Também a GSMA revelou que a indústria dos telemóveis dá emprego a cerca de 32 milhões de pessoas (direta e indiretamente), em todo o mundo. Em impostos, esta contribuiu com mais de 440 mil milhões de euros.

