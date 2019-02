As selfies já são uma causa de morte. E os 'selfie seats' parecem ser a solução para o problema

São muitos os que se esforçam por ter a selfie perfeita, e esses estão dispostos a fazer de tudo para conseguir a foto que pretendem, pelo que alguns riscos acabam por não ser acautelados. Muitas vezes, a vontade de ter a melhor imagem traduz-se em acidentes graves ou em morte e esse é um problema cada vez maior.

Ainda no ano passado morreu uma portuguesa, de 25 anos, ao cair do vigésimo sétimo andar no Panamá, quando tentava tirar uma selfie. E, também a tentar tirar uma foto, um casal de turistas faleceu após uma queda de 30 metros na Ericeira. O problema pede uma solução e há quem já esteja a pensar nela.

Como tal, Jim Daly, do Departamento de Saúde da Irlanda, decidiu criar um assento para selfies a colocar em locais turísticos populares, de forma a manter as pessoas seguras. A ideia surgiu após um turista ter morrido ao tentar tirar uma selfie na falésia Cliffs of Moher, na Irlanda.

Embora pareça um exagero, os assentos para selfie parecem ser uma necessidade em todo o mundo. Um estudo do Instituto de Ciências Médicas, da Índia descobriu que, entre outubro de 2011 e novembro de 2017, 259 pessoas morreram de mortes relacionadas com a selfie em todo o mundo.

