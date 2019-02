Açúcar, luz e cinco outros fatores (improváveis) que facilitam o aparecimento de rugas

Brady Bellini

1. Poluição do ar

Que a poluição do ar nos faz mal já todos sabemos, mas que contribui para o envelhecimento precoce da pele poucas pessoas têm noção. Como não podemos fazer nada para evitar lidar com a poluição, principalmente quem vive em grandes cidades, a solução passa por atacarmos noutra frente: devemos apostar numa dieta rica em antioxidantes e vitaminas (especialmente a C e E) que funcionam como agentes bloqueadores dos poluentes e neutralizam as suas ações no organismo. Citrinos, legumes, azeite e frutos secos são alimentos a incluir na nossa dieta.

Oleg Magni

2. Luz do telemóvel

Sim, é mesmo verdade, a luz dos telemóveis (ou computador) contribui para o envelhecimento. Além de nos tirar o sono (a luz emitida por estes dispositivos reduz a produção de melatonina), faz ainda com que estejamos constantemente a franzir a testa e os olhos, o que facilita o aparecimento de rugas nessas zonas (malditos pés de galinha).

Vladislav Muslakov

3. Dormir de lado ou de barriga para baixo

Pode parecer contraditório, mas dormir de lado e de barriga para baixo facilita o aparecimento de rugas. Ao apoiarmos a cabeça na almofada, de lado, durante várias horas, a pele acaba por ganhar as chamadas "rugas noturnas", vai perdendo firmeza e densidade. Usar uma fronha de cetim pode ajudar a amenizar os efeitos das muitas horas que passamos com a cara apoiada na almofada.

Sylvanus Urban

4. Açúcar

O açúcar é, incontestavelmente, o veneno do século XXI. E a pele é uma das componentes do nosso corpo que ele prejudica. Provoca a quebra de colagénio – a substância responsável pela firmeza e elasticidade da pele - além de facilitar o aparecimento de acne. A solução passa por eliminarmos, de vez, o açucar da nossa dieta. O nosso corpo agradece.

Ari He

5. Não usar óculos de sol

Que o sol faz mal à pele é quase um dogma. Desde pequeninos que somos habituados a passar protetor solar assim que chagamos à praia. Mas em relação aos óculos de sol ainda há alguma resistência. Além de protegerem os nossos olhos, também evitam que andemos sempre com os olhos franzidos por causa da luz solar e assim evitar o aparecimento de rugas. É importante escolhermos um formato que se adeque ao nosso formato de rosto e com proteção UV.

Autri Taheri

6. Movimentos faciais repetidos

Todos nós temos as famosas rugas de expressão. Mas não é só sorrir que as causa. Também movimentos repetidos que fazemos no nosso dia a dia ajuda a que elas apareçam: mastigar, beber por uma palhinha ou mascar pastilha. Há quem recomende o ioga facial para ajudar a relaxar os músculos faciais e estimular a microcirculação e manter a pele tonificada.

Fernanda Prado

7. Dormir com maquilhagem

Este é um dos maiores atentados que podemos cometer contra a nossa pele. Dormir com maquilhagem obstrui os poros e não deixa que a pele respire durante a noite, que é precisamente quando ela renova. A pior consequência é o envelhecimento acelerado da nossa pele.

