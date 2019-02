A informação vai mudar. É tempo de conhecer a primeira pivot com inteligência artificial

A agência de notícias estatal chinesa Xinhua anunciou que, em colaboração com o motor de busca Sogou, criou a primeira pivot com inteligência artificial do mundo, conhecida como Xin Xiaomeng. A estreia de Xin vai acontecer durante as próximas reuniões políticas, no início de março. Mas esta não é a primeira tentativa da Xinhua nesta área.

Esta nova versão surge depois de a Xinhua ter estreado o primeiro pivot de telejornal masculino do mundo com inteligência artificial — o Qiu Hao, durante a Wuzhen Summit — que entretanto já sofreu um upgrade. Sobre este, a Xinhua e a Sogou disseram já ter desenvolvido um outro pivot masculino, melhorado, que também é capaz de se levantar e gesticular.

Já não é a primeira vez que a agência chinesa tenta criar robots com inteligência artificial para substituírem os jornalistas humanos. A primeira tentativa, que falhou, chamava-se Jia Jia e foi criada para ser repórter. Teve dificuldade em responder naturalmente a muitas das questões colocadas pelo co-fundador da revista Wired, Kevin Kelly, e demorava até 10 segundos para responder, com uma ou duas palavras que nem sempre faziam sentido.

A Xinhua disse que os "novos funcionários" publicaram cerca de 3.400 artigos desde novembro. Segundo a agência estes pivots artificiais podem ser úteis em casos de notícias urgentes. Podem ainda trabalhar 24 horas por dia.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.