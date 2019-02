Rami Malek levou um Óscar (e possivelmente uma nódoa negra) para casa. O ator caiu e teve de ser assistido

Rami Malek foi um dos grandes vencedores da noite de Óscares deste domingo. E, tal como Jennifer Lawrence em 2013, o ator destacou-se pelo prémio mas também pela queda.

O Freddie Mercury de "Bohemian Rhapsody" levou para casa o galardão de "Melhor Ator" e, depois do discurso de agradecimento, voltou a ser o centro das atenções. Caiu do palco enquanto se preparava para regressar ao seu lugar na plateia.

Foi assistido pelos médicos presentes na cerimónia e o incidente acabou por não ser mais do que um susto. Na primeira fila várias pessoas mostraram-se preocupadas com o estado de saúde do ator e Rami Malek respondeu com um sorriso, de forma a demonstrar que não tinha ficado ferido.

O momento não foi transmitido na televisão, mas os fotógrafos presentes no Dolby Theater não deixaram de o captar.

