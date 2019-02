Da Arrábida ao Pego do Altar de Porsche Macan

Imagine o leitor que a meio duma tarde ensolarada estava sentado à beira da albufeira do Pego do Altar à espera que o peixe mordesse o anzol coisa que, por definição, é inimiga da pressa. De repente começavam a chegar carros de várias cores, deslizando ao longo das margens. Não um nem dois mas pelo menos uma dúzia. Era a mais inesperada das cenas no mais inesperado dos lugares.

Se alguém dissesse à nossa imaginária testemunha que a viagem tinha começado logo de manhã em Lisboa, que tínhamos a atravessado a serra da Arrábida, almoçado em Setúbal e cruzado o Sado de barco o mais certo seria ela dizer para os seus botões: tanta pressa para quê?

Não é que pressa fosse muita mas, de facto, a bordo do Porsche Macan a escala de tempo é outra. Primeiro porque nos sentimos bem sentados e nessas circunstâncias o tempo não flui da mesma forma. Depois porque com 245 cavalos debaixo do pé direito e travões e caixa (automática de sete velocidades) a condizer bem podemos perder um par de minutos atrás de um camião ou numa zona de proibição de ultrapassagem porque sabemos que, mesmo não nos afastando muito dos limites legais de velocidade, facilmente recuperaremos o tempo dado como perdido, conceito que, como nos explicou sabiamente Marcel Proust, tem o seu quê de relativo.

Perímetro da albufeira

Saídos do asfalto junto à aldeia de Santa Susana, passámos ao modo “off road”, coisa que se faz premindo um botão na consola: a suspensão sobe e a tracção é optimizada. Não que a pista oferecesse qualquer tipo de dificuldade mas partia-se do princípio de que o seguro morrera de velho. Parados junto à água para a fotografia da praxe, alguém ironizava: “então e agora, liga-se o modo anfíbio e atravessamos para o outro lado?”

O novo Porsche Macan não anda na água mas mostrou-se tão à vontade na sinuosa e esburacada estrada de Alcácer do Sal para Montemor-o-Novo (N253) como nos caminhos de terra junto à barragem, ou não tivesse tracção integral e pneus mistos. É um SUV, mais compacto que o seu primo Cayenne e onde se reconhecem as linhas de outros modelos do grupo VW como sejam o Tiguan ou o Q5. A diferença está na motorização, agora somente a gasolina, com 245 ou 354 cv, consoante se trate de quatro cilindros e dois litros de cilindrada (Macan) ou seis cilindros e três litros (Macan S).

Pelo menos 245 cavalos

Ao apresentar a nova versão deste modelo, lançado originalmente em 2014, a marca desportiva alemã optou por abandonar as motorizações a gasóleo que entre nós chegaram a representar 40% das vendas. Um dos traçados onde foi possível apreciar o desempenho do carro foi na Arrábida, entrando pelo lado de Setúbal, indo ao cruzamento do Portinho e depois percorrendo a estrada a meia encosta (N379-1) com passagem junto ao convento e regresso às proximidades de Galapos, fazendo a Rampa da Arrábida a descer. Escusado será dizer que a par da estrada do Cabo da Roca (N247) e da Marginal do Douro entre o Pinhão e a Régua (N221) este itinerário é uma dos mais bonitos de Portugal com sucessivos panoramas sobre a baía do Sado e Tróia.

O novo Macan mesmo com “apenas” 245 cv tem resposta instantânea e ronco do motor a condizer. É claro que não é um campeão de consumo e de resto ninguém o deve comprar a pensar em tal coisa: são de esperar gastos de gasolina aos cem quilómetros sempre de dois dígitos, às vezes perto dos 15 litros. Tal como numa boa parte dos novos motores a gasolina o impacto ambiental é acautelado pela adição de um filtro de partículas (respeita a norma Euro VI d-Temp).

Quanto a preços, vão dos 80 aos 97 mil euros, consoante se opte pela versão normal ou pela S. Existe ainda uma versão especial, a Spirit, evocativa do modelo 944 lançado em 1988. Traz o motor de quatro cilindros e mais equipamento, sendo vendida por € 89900.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.