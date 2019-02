Há uma diferença entre ser nomeado e vencer. E estes atores conhecem o sabor amargo da derrota nos Óscares

Bradley Cooper

O ator, de 44 anos, conta com cerca de 40 filmes na sua carreira cinematográfica, mas estreou-se em 2005 com "Wedding Crashers". A primeira nomeação para os Oscares como melhor actor foi em 2012 com "Silver Linings Playbook". Dois anos passaram até Bradley Cooper voltar a estar na categoria de melhor ator, mas desta vez com "American Sniper". Em 2018 Bradley Cooper estreou-se como diretor no filme "A Star is Born", onde também desempenhou o papel principal masculino e regressou à lista dos melhores atores que esperam receber a estatueta dourada. Para além destas nomeações, em 2013, foi nomeado para o Oscar de melhor ator secundário com "American Hustle".

Willem Dafoe

Na lista de filmes em que o ator de 63 anos participou constam nomes conhecidos como é o caso de "Spider Man", "Speed 2" e "Finding Nemo". Foi nomeado apenas uma vez como melhor ator em 2018 com "At Eternity's Gate". Já como actor secundário foi nomeado 3 vezes: em 1986 com "Platoon", em "Shadow of a Vampire em 2000" e em 2017 com "The Florida Project".

Michelle Williams

"Shutter Island", "Nation Prozac" e "O Segredo de Brokeback Mountain" integram a lista de filmes da atriz de 38 anos. E “O Segredo de Brokeback Mountain" marcou especialmente a carreira de Michelle Williams, por ter sido a primeira vez a ser nomeada para um Oscar, como melhor actriz secundária. Voltou a ser nomeada para esta categoria em 2016 com "Manchester By The Sea". Na categoria de melhor atriz também foi nomeada duas vezes: em 2010 com "Blue Valentine" e em 2011 com "My Week with Marilyn".

Glenn Close

É cantora, atriz e produtora e o que falta na carreira de Glenn Close, de 71 anos, é mesmo um Óscar apesar de já ter sido nomeada 7 vezes, 4 para melhor atriz e 3 para melhor atriz secundária. Fatal Attraction de 1987, Dangerous Liaisons de 1988, Albert Nobbs de 2011, The Wife de 2018 são os filmes em que Glenn Close foi nomeada para melhor atriz. Como atriz secundária destacou-se em The World According to Garp de 1982, The Big Chill de 1983, The Natural de 1984, mas não o suficiente para levar a estatueta dourada para casa.

Amy Adams

Já foi Lois Lane em Man of Steel, de 2013, e Batman VS Superman: Dawn of Justice, de 2016 e até a aviadora Amelia Earhart em "Julie & Julia" de 2009 contudo, a academia não tem reconhecido o trabalho que a atriz de 44 anos tem feito. Em 2005 foi nomeada para a categoria de melhor actriz secundária com "Junebug". Regressa a esta categoria mais 4 vezes: com The Fighter, de 2010, The Master de 2012 e Vice, de 2018. Enquanto melhor atriz constou na lista apenas uma vez com American Hustle, de 2013.

Ed Harris

O ator de 68 anos, recentemente, tem-se destacado na série Westworld, mas ficou conhecido pela primeira vez em 1983 com o filme "The Right Stuff". Em 1995 o nome de Ed Harris surgiu pela primeira vez na lista dos melhores actores secundários com Apollo 13. Três anos depois voltou para esta lista com The Truman Show e em 2002 com The Hours. A nomeação para melhor ator com o filme Pollock de 2000 não lhe escapou. O que escapou foi mesmo o Oscar

Annette Bening

Para a atriz de 60 anos a primeira nomeação, como melhor atriz, veio em 1999 com American Beauty. Na mesma categoria seguiram-se as nomeações em 2004 com Being Julia e The Kids Are All Right, em 2010.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.