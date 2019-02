Sair do Facebook reduz sentimentos depressivos e ansiedade

Num tempo sem tempo, as redes sociais assumem cada vez maior protagonismo, como uma forma de quebrar o isolamento de tudo aquilo que acontece a um ritmo vertiginoso. Influenciam as atitudes, as rotinas e até os estados de humor, quando o scroll infinito, movido pela curiosidade aguçada, o leva a deparar-se com algo que, afinal, não fazia assim tanta questão de saber. É a vida, é a vida virtual!...

Um estudo recente, conduzido por especialistas das universidades de Nova Iorque e Stanford, observaram à lupa as vantagens de quem opta por desaparecer do Facebook, a gigante plataforma com 2,3 biliões de contas ativas.

“Um mês fora do Facebook aumenta o bem-estar geral, reduz a ansiedade, a depressão e o tempo dedicado posteriormente a este rede social”, referem os autores, liderados por Hunt Allcott.

GETTY

A investigação analisou 2 800 utilizadores, em que metade dos participantes foram sujeitos a um mês de abstinência na rede social, de forma a efetuar o diagnóstico proveniente da comparação com o grupo que permaneceu conectado.

“Os aumentos no bem-estar são pequenos, mas muito significativos”, assevera o grupo de académicos, para quem a melhoria pode equivaler entre 25% a 40% dos benefícios obtidos através de terapia psicológica.

