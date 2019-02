Prémios de consolação nos Óscares. Os nomeados também recebem presentes (e já conhecemos os deste ano)

Há mais de 15 anos que a agência norte-americana de marketing Distinctive Assets é a responsável por desenhar o "prémio de consolação" dos Óscares: uma bolsa (muito generosa) com presentes para os nomeados de todas as categorias.

Chama-se 'Everyone Wins' e o recheio tem o valor de mais de 100 mil dólares, segundo a Harpers Bazaar. Viagens internacionais, tratamentos de beleza, sessões com personal trainer ou uma seleção especial de guloseimas e apertitivos, que inclui trufas de chocolate com infusão de canábis (preparadas pela Coda Signature) são algumas das prendas que os protagonistas dos Oscars deste ano vão levar para casa no dia 24.

Os prémios ficam a cargo das próprias empresas que querem incluir os seus produtos dentro da 'Everyone Wins' e estão obrigadas a "contribuir" com quatro mil euros, no mínimo, para cada bolsa de presentes.

Nesta edição dos Óscares, entre os afortunados que vão receber o saquinho de presentes estão Bradley Cooper, Rami Malek, Lady Gaga, Emma Stone, Amy Adams e Christian Bale - nomeados para ganhar um Oscar na cerimónia do próximo domingo.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.