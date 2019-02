Este instrumento musical identifica medicamentos adulterados

Identificar a adulteração de remédios exige conhecimentos dos profissionais da área da Saúde e laboratórios com equipamentos especializados. Parece algo realmente complexo. Então, em busca de uma solução acessível para o problema, o investigador William Grover, da Universidade da Califórnia, liderou uma equipa de alunos para descobrir essa fórmula. O resultado: um instrumento musical chamado mbira.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% dos remédios disponíveis em países subdesenvolvidos são adulterados. Uma das práticas de falsificação mais comum é substituir o glicerol, presente na fórmula de vários xaropes, pelo dietilenoglicol – que, segundo dados publicados na revista Superinteressante, já levou a 13 casos de envenenamento coletivo, entre os anos de 1937 e 2008, resultando num total de 753 mortes.

O mbira é um instrumento que já existe, faz parte da família da percussão e produz notas a partir de toques em tiras de madeira ou metal. Grover e a sua equipa resolveram substituir as tiras de metal por um pequeno tubo e encheram-no com diversas substâncias, desde a água do rio local até leite de búfalo da Índia. Descobriram que os sons mudavam.

Comparando as frequências das notas dos xaropes, o verdadeiro (com glicerol) e do medicamento adulterado (dietilenoglicol), notou-se uma diferença de 10 Hz. Essa frequência é muito baixa para ser percebida por um ouvido humano, mas na experiência também não foi necessário um “super equipamento tecnológico". Na prática, um afinador de smartphone é perfeito para os testes. Perceba no vídeo abaixo como funciona.

