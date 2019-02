Galaxy S10 será apresentado esta quarta-feira em São Francisco. Um anúncio acidental na Noruega terá confirmado alguns rumores

O evento da Samsung está marcado para esta quarta-feira mas um anúncio, que supostamente foi para o ar na Noruega acidentalmente, dá conta de algumas novidades sobre o Galaxy S10, conta o site CNET.

O tal vídeo, publicado pelo canal TV2 no YouTube, destapa alguns cenários e boatos: o Galaxy S10 terá, por exemplo, três câmeras triplas na traseira do aparelho e um sensor para impressão digital no ecrã. De acordo com o CNET, será possível carregar os headphones sem fios, beneficiando simplesmente da proximidade com o telefone.

Neste outro artigo do CNET pode ler-se que há alguma expectativa quanto à apresentaçao de um telefone dobrável e 5G.

O evento da Samsung é esta tarde, em São Francisco, nos Estados Unidos. Pode seguir em direto aqui.