Descoberta tartaruga gigante nos Galápagos que se acreditava estar extinta há um século

Uma tartaruga gigante, cuja espécie se acreditava estar extinta há 100 anos, foi descoberta na ilha Fernandina, nos Galápagos. Foi uma expedição liderada pela autoridade dos parques do arquipélago e o grupo de conservação dos Galápagos que descobriu um exemplar fémea da espécie Chelonoidis phantasticus, também conhecida como “tartaruga gigante da ilha Fernandina”, anunciou esta quarta-feira o ministério do Ambiente do Equador.

O próximo objetivo é o de encontrar mais exemplares desta espécie para poder avançar com a sua reprodução em cativeiro. “Esta descoberta dá-nos alento para reforçar os nossos planos para procurar outras tartarugas, que nos permitam iniciar um programa de reprodução em cativeiro para recuperar esta espécie”, explicou por sua vez o diretor do Parque Nacional Galápagos, Danny Rueda, citado pela Reuters.

Apesar de se acreditar que a espécie Chelonoidis phantasticus estava extinta há um século, à semelhança de outras espécies de tartarugas e aves – só nos Galápagos existem 12 diferentes espécies de tartarugas –, o resultado desta expedição leva os especialistas a crer que poderão existir ainda mais exemplares no arquipélago.

“Pensava-se que esta espécie estava extinta devido as erupções vulcânicas no século passado, mas têm havido agora observações que indicam que ainda existem muitos poucos exemplares na ilha”, afirmou em comunicado o grupo de conservação dos Galápagos.

O arquipélago dos Galápagos alberga uma vasta e diversa quantidade de fauna e flora, sendo que algumas espécies estão em vias de extinção, alertam os ambientalistas.

