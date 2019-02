Black Mirror: a série que defende a privacidade também sabe invadi-la

“Black Mirror” é uma série da Netflix que, a cada episódio, aborda os perigos das tecnologias, a partir de diferentes problemáticas ou pontos de vista. Mas, embora critique a forma como a nossa privacidade é invadida, não teve problemas em recolher informação sobre os espetadores. Tudo se passou no capítulo intitulado “Bandersnatch”, da quinta temporada, em que era pedido que o telespetador tomasse decisões pelo personagem principal, um jovem programador que, nos 1980, adapta um romance de fantasia a um jogo.

Um desses espetadores da série, Michael Veale, decidiu usar os direitos inscritos na lei de proteção de dados (GDPR) para pedir à Netflix os dados que a empresa tinha armazenado — encontrou um catálogo com todas as respostas que tinha dado durante o episódio “Bandersnatch”. A vontade de Veale veio das suspeitas de muitos outros utilizadores: uma vez que a Netflix usa algoritmos e outros sistemas para entender como os utilizadores consomem conteúdo, saber o que decidiriam em cada situação que se lhes coloca tem ainda mais valor.

As suspeitas confirmaram-se, apesar de não estarem acessíveis a qualquer um. Veale é especialista em análise de informação e segurança e teve de fazer as perguntas certas, além de ter a colaboração da própria Netflix. Explicou toda a história no Twitter.

Apesar de ter recebido os códigos para aceder aos arquivos, Veale não sabe quanto a empresa colaborou como podia com ele, nem tão pouco por quanto tempo os dados — e as respostas que deu no episódio — se vão manter na base de dados. O certo é que a descoberta de que, de facto, a Netflix guardou as respostas dos espetadores adensa a dúvida sobre a forma como uma das grandes empresas do momento olha para a questão da privacidade.

