Conheça o casal de idosos que está a causar furor no Instagram (e tudo por causa dos outfits)

Chegaram ao Instagram em 2016, onde começaram a publicar fotografias dos seus looks — que apresentam sempre a condizer e a par com as tendências. Os outfits causaram furor na rede social, depois de uma entrevista dada ao Yahoo que se tornou viral, e o casal nunca mais ficou offline. Contam já com quase 800 mil seguidores.

Casados há 38 anos, Bon e Pon (como são conhecidos no Instagram) conheceram-se na Universidade e são japoneses. Começaram a aparecer nas redes sociais, antes de 2016, por causa da filha, que também é influencer, e que já partilhava fotos dos pais. Depois disso criaram a sua própria conta na rede.

Vestem-se sempre a condizer, com padrões e estampados iguais. Os conjuntos são, na sua maioria, da Uniqlo - a marca low cost mais famosa do Japão.

"Queremos mostrar que a reforma pode ser divertida, especialmente se encontras algo com que te possas divertir em casal", disseram ao The Guardian, em 2018, numa entrevista.

