Celulite e skinny jeans. O resultado da soma é pele casca de laranja

A celulite é a batalha perdida de mais de 90% do sexo feminino. Mesmo quem ainda não a tem, predispõe de 98% de probabilidades de vir a ter. Por muito que a queiramos eliminar, é difícil. Para a eliminar totalmente é necessário ser removida cirurgicamente. De resto, apenas a conseguimos esconder ou atenuar.

O segredo passa pela prevenção. Além da típica conversa: fazer exercício físico, beber dois litros de água por dia, evitar comer açúcar,... parece que a prevenção passa por evitar as skinny jeans (ou qualquer outra peça de roupa muito justa). Pode parecer contraditório que estilizem as pernas mas facilitem o aparecimento de celulite, mas essa é a verdade.

Neste estudo, "Fashion victim: rhabdomyolysis and bilateral peroneal and tibial neuropathies as a result of squatting in ‘skinny jeans'", os investigadores chegaram à conclusão de que as calças (demasiado) apertadas prejudicam também, de forma direta, a saúde dos músculos e nervos das pernas.

Skinny jeans e saltos altos são uma combinação a evitar, apesar de gira, é inimiga de pernas saudáveis. Os saltos altos também prejudicam a circulação venosa das pernas e, tal como as skinny jeans, facilitam o aparecimento de varizes e da maldita pele casca de laranja.

Impedem a correta libertação de tóxinas do organismo, a drenagem não é feita corretamente e a capa intermédia da pele é afetada, o que altera o aspeto exterior - é daí que surge o aspeto casca de laranja.

Pilar de Benito, do Slow Life House (um famoso centro de estética espanhol), explica porque é que há uma relação de causa-efeito entre a celulite e as skinny jeans: "A celulite é uma alteração do tecido celular subcutâneo, consequência de transtornos na microcirculação sanguínea e linfática. É um processo lento, influenciado por alterações endocrinas, pela genética, sedentarismo, pela utilização de roupa justa e saltos altos. Todos estes fatores favorecem a retenção de líquidos e dificultam a circulação venosa, facilitando o aparecimento de celulite e edemas."

