Alto e pára a trotinete. Hackers podem controlar scooters elétricas

A febre das trotinetes elétricas chegou a todo o gás e a nova tendência acelerou rapidamente em cidades de todo o mundo. Leves e fáceis de transportar, vieram dar luz verde a um novo conceito de mobilidade urbana. Há, contudo, um sinal de “Stop”, que coloca em risco a segurança dos utilizadores.

A fabricante Xiaomi tornou pública uma vulnerabilidade que permite a hackers controlar de forma remota os pequenos veículos, através de conexão via Bluetooth. A falha permite a manipulação das scooters elétricas, sem que o utilizador nada possa fazer, tal como evidencia o vídeo abaixo.

Os “piratas” necessitam apenas de um smartphone para ficarem com via livre para bloquear as trotinetes, modificar os parâmetros ou aumentar o limite máximo de velocidade. O problema será solucionado com uma atualização do “firmware”, mas, até lá, qualquer utilizador pode tornar-se num potencial alvo a atacar.

