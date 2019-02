Falha no Android: basta uma imagem para que o seu smartphone fique infetado. Saiba como tudo acontece

A internet está em constante desenvolvimento e isso implica que muita coisa falhe. Desta vez a Google descobriu um método que permite que um telemóvel com um sistema operativo Android seja hackeado ao abrir uma imagem no formato PNG.

Num documento publicado pela Google é explicado que os utilizadores podem receber as imagem no telemóvel através das redes sociais, email ou o WhatsApp. Uma vez contaminado, o dispositivo pode enviar informações pessoais para o hacker, como os dados financeiros. A forma de evitar esta ameaça é atualizar para a última versão do sistema operativo do telemóvel.

As versões do Android afectadas por este problema são a Nougat (7.0), a Oreo (8.0) e a Android OS Pie (9.0). A Google não disse quantos utilizadores foram afetados por este problema ou como estão a tratá-lo.

