A realidade aumentada chegou aos smartphones. E já está no Google Maps de alguns utilizadores

A nova ferramenta vai permitir que os utilizadores possam receber indicações de direção, através da câmara dos telemóveis, em tempo real. A ferramenta é muito semelhante ao que foi prometido com os Google Glass — mas sem a parte dos óculos.

A app deteta a localização do telemóvel e depois utiliza os dados da street view para a poder reduzir à localização exata. Uma vez que a localização está marcada, aparecem setas na imagem a indicar a direção que devemos seguir.

O mapa aparece no canto inferior, enquanto todo o ecrã é ocupado pela visão da câmara do aparelho.

A Google ainda não sabe quando é que esta ferramenta estará disponível para todos os utilizadores. Numa segunda fase, estará disponível para alguns guias locais. Para os restantes usuários, só quando a ferramenta estiver totalmente pronta e aperfeiçoada.

Uma das grandes vantagens deste recurso é o facto de ser bastante preciso nos dados de localização que dá a quem a utiliza — até agora apenas possível com óculos de realidade aumentada.

A equipa do Wall Street Journal teve a oportunidade de experimentar esta nova ferramenta em primeira mão. David Pierce, o jornalista que mostrou aos leitores do jornal como a aplicação funcionava, explicou - depois de uma caminhada em São Francisco - que a aplicação não vai permitir que a câmara seja usada permanentemente: depois de algum tempo de uso, a app pede que o telemóvel seja colocado para baixo, passando a exibir o interface normal dos mapas do Google Maps para evitar que aconteça algum acidente.

