Morreu a atriz Cremilda Gil

A atriz Cremilda Gil, de 91 anos, morreu na quinta-feira em Évora, disse esta sexta-feira à agência Lusa a atriz Manuela Maria.

Cremilda Gil estreou-se no Teatro Nacional D. Maria II e desenvolveu uma longa carreira em teatro, televisão e cinema.

Atualmente residia no Alentejo – em Malarranha, no concelho de Mora – tendo integrado a companhia Teatro da Terra.

"Entre as mulheres", um telefilme de 2012, foi o seu último trabalho em televisão.

"Retalhos da vida de um médico", "Sabadabadu", "Vila Faia", "Origens", "A Relíquia", "A morgadinha dos canaviais", "O Mandarim", "Cinzas", "As Aventuras do Camilo", "A Lenda da Garça" e "Inspetor Max" são alguns dos trabalhos em que participou em televisão.

Do seu currículo no teatro constam peças como "Madame Sans-Gêne", no D. Maria II, "Sinhá Eufémia" e "António Marinheiro", no Teatro Villaret, "Pimpinela", no Monumental, em Lisboa, e mais recentemente, no Teatro da Terra em "A casa de Bernarda Alba" e "A maluquinha de Arroios".

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.