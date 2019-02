O “Viagra feminino” é um fiasco. Porquê?

A revista do Expresso publica este sábado, 9 de fevereiro, uma grande reportagem sobre o milagroso comprimido azul. Uma história onde cabem muitas histórias. Esta é uma delas:

O extraordinário sucesso do Viagra abriu caminho à procura de um Santo Graal capaz de reproduzir na sexualidade das mulheres o mesmo impacto que o comprimido azul teve na dos homens. O primeiro desses medicamentos a chegar ao mercado foi a flibanserina (Addyi), um composto químico que atua sobre determinados neurotransmissores e que promete acender o rastilho do desejo nas mulheres. Apesar das enormes expectativas geradas, a aprovação (depois de algumas reviravoltas) mereceu fortes críticas da comunidade científica, que questionou o verdadeiro alcance do tratamento, que custava muitas centenas de euros por mês (é necessário tomar um comprimido por dia e os resultados só se notam ao fim de pelo menos oito semanas) e tinha um impacto muito duvidoso. Apesar de todo o mediatismo que se gerou à sua volta, o medicamento depressa se revelou um fracasso comercial: nas duas primeiras semanas no mercado foi prescrito apenas 227 vezes. Em 2017, faturou menos de 10 milhões de dólares (menos de 9 milhões de euros). O Viagra nunca ficou abaixo dos mil milhões (cerca de 875 milhões de euros).

A comparação com o Viagra foi, mais do que um mero equívoco, uma verdadeira manobra de relações públicas. Para lá da cor (azul no caso do Viagra, rosa no caso do Addyi), há todo um mundo a separá-los. Enquanto o sildenafil é um vasodilatador que age diretamente na circulação do órgão sexual masculino, a flibanserina atua sobre o sistema nervoso central, procurando desmontar, em parte, os intrincados mecanismos da inibição sexual nas mulheres, associados a fatores tão distintos como uma educação repressiva da sexualidade, insegurança com o próprio corpo, falta de intimidade com o parceiro, stresse ou um humor mais deprimido. Os dois fármacos são tão diferentes como o próprio desejo sexual masculino, mais físico e visual, e feminino, muito mais mental e emocional, o que explica a dificuldade de encontrar uma panaceia que resolva a complicada questão da libido das mulheres.

“O desejo sexual feminino é uma equação complexa, que tem várias variáveis. A biológica é só uma delas, não está exclusivamente dependente, nem pouco mais ou menos, de hormonas, de neurotransmissores, de enzimas ou de proteínas. Há fatores psicológicos, relacionais, contextuais, sociais e culturais que são pesos pesados nesta equação do desejo”, explica a sexóloga Ana Carvalheira, que publicou no ano passado o livro “Em Defesa do Erotismo”. A psicóloga dá o exemplo de uma mulher de 55 anos que a procurou queixando-se que não tinha desejo sexual e atribuindo esse facto à diminuição dos estrogénios durante a menopausa. “Passados uns meses arranjou um parceiro novo. Sabe o que aconteceu ao desejo sexual dela? Disparou. Faltava-lhe a novidade, a paixão, o entusiasmo. O erotismo alimenta-se destes aspetos.”

Para Carvalheira, a criação do Addyi resulta de uma “certa patologização da sexualidade feminina”. “Começaram a criar-se muitas disfunções, para depois ser necessário desenvolver comprimidos para as tratar. Houve um excesso de diagnósticos de desejo sexual hipoativo. Se uma mulher está num período de stresse, se lhe morreu o marido, se ficou desempregada, é óbvio que não tem apetite sexual. Mas isso não quer dizer que tenha algum problema.”

Se algum mérito o Addyi teve, remata a psicóloga, “foi o de se falar da sexualidade feminina”. Quanto melhor a compreendermos, menos necessário será encontrar um comprimido milagroso.

