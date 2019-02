Coca-Cola emagreceu 33% de açúcar em Portugal

A companhia com 105 referências presentes no mercado nacional - detentora da Coca-Cola, Fanta, Sprite, Nestea ou Powerade - mantém-se comprometida na aposta de disponibilizar opções sem adição de açúcar, através de 27 versões “light” ou “zero”. Isso fez com que os refrigerantes da marca tenham emagrecido nos últimos 18 anos, abatendo 33% do peso em açúcar por cada litro de bebidas vendidas em Portugal.

Os números são como o algodão, não enganam e, de acordo com os dados disponibilizados pela franquia, a percentagem de açúcar adicionado decaiu, desde 2014, 86,5% em Fanta Uva, 81,8% em Sprite, 43% em Aquarius Laranja, 42,9 em Nestea Limão e 40% em Fanta Laranja.

As bebidas “light” ou “zero” representam 25% das vendas totais da franquia no nosso país, enquanto as opções mais leves da autêntica Coca-Cola atingem o valor de 30%.

