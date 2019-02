O Explorer é a nova aposta do Youtube. Quer pôr toda a gente a ver vídeos sem parar

A nova ferramenta do YouTube, muito semelhante à já disponível no Instagram, tem como objetivo apresentar aos utilizadores um conjunto de recomendações personalizadas para que seja mais fácil assistir a algo novo. O Explorer está agora disponível para iPhone, iPad e dispositivos com o sistema operativo Android.

Atualmente, a tecnologia de recomendação do YouTube depende muito da actividade de visualização anterior e de outros comportamentos na aplicação para fazer sugestões de conteúdo, no entanto isso está prestes a mudar. Com o Explorer, o objetivo é incluir vários tópicos, vídeos e canais que talvez não fossem encontradom de outra forma.

As alterações no Explorer foram anunciadas num vídeo recente do Creator Insiders, onde a empresa compartilha ideias que está a desenvolver antes de as apresentar ao público. Quando o YouTube lançou o recurso Explorer, no ano passado, o teste foi implementado apenas para 1% dos utilizadores da aplicação para iPhone.

