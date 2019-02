Vem aí um novo episódio de Vida Extra na SIC. Saiba já o que não pode perder

A floresta Laurissilva é um dos maiores atrativos turísticos da ilha da Madeira. Considerada pela Unesco como Património Mundial Natural, ocupa uma área global de quase 15 mil hectares. A ilha está repleta de percursos pela natureza.

Caminhar pelas levadas é uma experiência única. E as opções são muitas e para todos os gostos. No total existem 2500 km de levadas e muitas delas percorrem a floresta Laurissilva. Só precisa ter espírito aventureiro para sair do Funchal rumo às montanhas.

Mas para quem não aprecia caminhadas pode optar por percorrer a ilha de jeep. A equipa do Vida Extra aventurou-se na levada do cedro, um dos trilhos que leva cerca de 3 horas a ser percorrido.

Mas há mais neste Vida Extra para conhecer.

Há novas experiências gastronómicas em Lisboa que apelam a todos os sentidos. Jantares com video mapping e projeções 3D. O conceito internacional da Dinner Time Story já chegou a Portugal. E é no restaurante Pintas, em Lisboa, que o espetáculo acontece.

A única coisa que se vê sobre a mesa são livros no lugar dos pratos. Assim que se abrem, começa a história propriamente dita com o anfitrião "Le Petit Chef”, o chef mais pequeno do mundo, guiando os convidados pela rota de Marco Polo, o lendário do explorador veneziano do século XIII. Cada um dos destinos, além de ser projetado sobre a mesa é acompanhado de música e som. E assim vai surgindo o menu composto por seis pratos.

É também na capital que decorrem os jantares às escuras. O local é secreto, a refeição é servida por pessoas cegas e os participantes não podem ver o que comem. Uma experiência sensorial apoiada pela Associação Promotora de Emprego de Deficientes Visuais.

