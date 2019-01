10 dicas essenciais para fazer da sua casa um lugar (ainda mais) especial

1. Observe com sentido prático do que a sua casa precisa para a tornar diferente e criativa, utilizando aquilo que já tem.

2. Há dois conceitos que pode aplicar na renovação e decoração da sua casa, o de reutilização e o da reciclagem. Pode utilizar um só ou os dois e as diferenças são as seguintes:

- Reutilizar um objecto ou uma peça é transformá-lo dando-lhe uma nova função, por exemplo, uma gaveta de uma cómoda pode ser reutilizada, transformada numa pequena estante, compartimentada e iluminada, passando a ter três funções: a de arrumação, a de iluminação e a de decoração;

- Reciclar um objecto (ou um espaço) é fazer um update, uma valorização à peça, como por exemplo, transformar uma cómoda de pinho natural numa cómoda lacada e patinada com cor forte; ou transformar uma parede bege numa parede cheia de flores e borboletas.

É preciso decidir bem o que se pretende e fazer um esboço da ideia imaginada. Já pensou o desafio que é?

3. Pesquise, inspire-se! Desde imagens na internet a revistas de decoração, a visitas a museus e a exposiçôes de arte, a programas de televisão e livros sobre decoração, as fontes de inspiração são ilimitadas.

4. Decida o estilo de decoração que pretende. Desde o clássico ao boémio, do industrial ao colonial, do retro ao eclético, existem diferentes estilos e é importante definir aquele que pretende. A partir daí poderá escolher os materiais (tintas, acabamentos, ferragens, puxadores, rodinhas, tecidos, etc.) e acessórios mais adequados à concepção das ideias de renovação.

5. Do que precisa para ter a casa organizada e bem arrumada de forma prática? Prateleiras, caixas de arrumação, cestos, estantes, baús, malas de viagem antigas, etc.

6. Aproveite o que já tem e só depois - e se precisar - tente arranjar através de lojas de móveis usados, e não só... sugiro olhares muito atentos em cada esquina de rua, pois a qualquer momento um móvel ou objecto não identificado pode aparecer e tornar-se na peça mais icónica da sua casa. Como? Através de um novo olhar e de técnicas artisticas de reciclagem.

7. Ao alterar uma peça que já existe vai estar necessariamente a fazer uso da sua sensibilidade e criatividade. Isso vai gerar benefícios ao nível da sua autoestima e na ajuda da tomada de decisões. É útil e vai fazê-lo sentir-se bem!

8. Ao renovar uma peça lembre-se se a função de arrumação e organização estão a ser tidas em conta e se são compatíveis..

9. Uma regra essencial para tornar a sua casa organizada e criativa é a forma de iluminação. Ou seja, tenha atenção ao espaço que quer mais iluminado e destacado - algo prático para a sua vida quotidiana - mas não esqueça que um espaço bem iluminado traz conforto.

O ideal é que seja você mesmo a criar novos candeeiros. Por exemplo, um garrafão de plástico pode ser a base para um novo candeeiro; uma cadeira pode ser um candeeiro de leitura; as estantes de sua casa podem ser reinventadas com a aplicação de candeeiros, abat-jours, etc.

10. Nunca deixe nada ao acaso. Ou seja, tenha sempre em conta que tudo é reaproveitável, tudo se pode transformar e tudo se renova. Ao utilizar novos materiais e integrando-os em peças antigas está a dar-lhes um toque de modernidade. Se pensar assim nunca vai errar: o que lhe adaptamos posteriormente é que lhe vai dar o ar funcional, contemporâneo e decorativo. Expanda a sua criatividade.