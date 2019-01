O Facebook quer os jovens de volta. E para isso está a criar o 'LOL'

Entre as muitas expressões nascidas na internet, “LOL” foi sempre uma das mais utilizadas, sobretudo entre os mais novos. Significa 'Laughing Out Loud', que é como um falante de inglês diz “Rir Alto”. O Facebook vai agora aproveitá-la para dar nome a uma plataforma feita precisamente para os utilizadores mais jovens. 'Facebook LOL' promete ser uma plataforma de diversão, onde será possível criar e partilhar vídeos, memes e GIF's - as duas últimas expressões também nascidas na rede, uma para designar imagens com mensagens escritas, curtas e humorísticas, a outra para imagens animadas com os mesmo fins.

A notícia foi avançada pelo especialista em tecnologia Tech Crunch e depois confirmada pelo próprio Facebook. E a premissa é a que já se desconfiava. Os números dizem que a rede social não pára de crescer em número de utilizadores, mas há um problema que eles escondem: quem mais adere à rede é também quem tem mais idade. Os jovens, e sobretudo os adolescentes, estão a abandonar - ou a nem sequer entrar - na rede criada por Mark Zuckerberg. E mudar esse cenário é um dos desafios da empresa para 2019.

'Facebook LOL' é uma primeira ideia nesse sentido, ainda sem data de lançamento, mas da qual já se vê um esboço: dividida em categorias como “animais”, “partidas”, “celebridades”, “jogos”, será uma forma de reunir o melhor do mais divertido que se vê na internet. Cada publicação poderá ser avaliada pelos utilizadores, que com base nisso, e no famoso algoritmo, receberão depois sugestões do que mais os pode divertir.

Até ao momento, e dada a fase experimental em que se encontra, ainda não é possível saber se a plataforma funcionará dentro do Facebook ou como uma aplicação independente. Certo é que a perda de popularidade entre os millennials, mesmo para redes que fazem parte da mesma empresa, como é o caso do Instagram, estão agora no topo das preocupações da equipa de Zuckerberg.

