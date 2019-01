Cinema de Colo: os bebés também vão ao Indie

O Cinema de Colo destinado a bebés é um dos principais destaques da terceira edição do festival de cinema IndieJúnior, que se realiza no Porto entre terça e domingo e que terá 43 sessões de filmes.

Destinada a crianças com menos de três anos, a primeira sessão do Cinema de Colo é no sábado, pelas 10:30, com novas sessões às 11:15 e às 12:00, e no domingo nos mesmos horários. Todos os filmes selecionados para esta secção do festival têm um elemento comum, normalmente bastante apreciado por crianças e bebés: animais. A própria sala onde decorrem os filmes, desenhada por Marta Silva, cenógrafa e professora de cenografia na ESMAE (Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo), é diferente de todas as outras. Fica no palco de um auditório, é acolhedora, confortável, pensada para que os bebés explorem o espaço de forma natural, que se movam e vão reagindo aos estímulos que vêm do ecrã em segurança.

Indie Júnior

O reforço financeiro da Câmara Municipal do Porto para cinco mil euros permitiu alargar o número de sessões no IndieJúnior, que cresceu para as 43 e que este ano tem como tema “O Lugar”. Os filmes regressam ao Teatro Rivoli e à Biblioteca Municipal Almeida Garrett e alargam-se pela primeira vez à Casa das Artes, em colaboração com o Cineclube do Porto, e à Reitoria da Universidade do Porto. Já depois do festival, nos dias 15 e 16 de fevereiro, o IndieJúnior apresenta ainda um “filme-concerto” em parceria com a Casa da Música.

Entre as longas-metragens que vão ser exibidas no certame e que vão estar em competição, a organização destacou a “No meu quarto”, um documentário de 70 minutos para maiores de 15 anos, de Ayele Albenda, que aborda “a atualidade dos 'youtubers', mostrando ao longo de quatro anos a vida de seis adolescentes que decidem mostrar ao mundo como é viver na sua pele”.

A programação do IndieJúnior inclui sessões de curtas-metragens sobre o “herói no feminino”, com destaque da organização para “A Rua das Flores”, sobre a relação de amizade entre duas raparigas, ou a “Barriga de Mariana”, sobre a gravidez na adolescência.

O certame tem também previstas oficinas e atividades, conversas com os realizadores e uma cerimónia e festa de encerramento que tem lugar às 17:00 de domingo no Teatro Rivoli.

Consulte a programação em IndieJunior.com

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.