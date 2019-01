Abriu o novo restaurante do chef Olivier. É virtual e tem de usar a Uber Eats para o experimentar

Está, pelo menos por agora, limitado ao centro de Lisboa, e não se sabe se algum dia deixará de estar. Mas nisto da tecnologia as notícias correm mais depressa do que é possível acompanhar e, por isso, não seria de espantar se a inovação da Uber Eats se democratizasse num ápice. Olivier é o chef do Savage, um novo restaurante na capital e o primeiro do país a funcionar exclusivamente online.

Depois da chegada da Uber Eats a Portugal em 2017, eis senão quando a aplicação dá um passo em frente e associa o Savage ao cardápio de mais de mil restaurantes que tem hoje associados. O funcionamento é simples e conhecido por todos: um serviço de entrega de refeições feito através do telemóvel, com um estafeta a assegurar o transporte entre o restaurante e a casa do cliente. A diferença é que agora, no Savage, não existe restaurante. Ou existe, mas apenas na nuvem, do meio-dia à meia-noite, durante toda a semana. Às sextas e aos sábados, o horário de expediente estende-se até às duas da manhã.

A ideia é proporcionar refeições leves e que possam ser comidas facilmente e em qualquer lugar. Um ponto comum: todas têm a assinatura do chef Olivier, dos burritos aos tacos ou sushi rolls (lembre-se, refeições simples de comer, em qualquer altura, em qualquer lugar).

Os preços podem ir dos nove aos 13,50 euros por menu, mas há tacos a quatro, sobremesas a 3,50 ou sushi rolls a oito euros. Descarregue a aplicação e aproveite.

