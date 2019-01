As efémeras cascatas do sudoeste alentejano

Quem conhece as praias alentejanas, de São Torpes até Odeceixe, sabe que em muitas delas desaguam pequenas linhas de água.

O que poucos saberão é que, depois de uns dias de chuva intensa, algumas dessas linhas de água se transformam em ribeiros caudalosos que se despenham falésia abaixo, com estrondo, na forma de improváveis cascatas.

E eu também não sabia. Até ao dia em que resolvi fazer a etapa da Rota Vicentina que liga a Zambujeira do Mar a Odeceixe. Tinha chovido na véspera.

Corpo são, em… barriga cheia

Juntando o útil - fazer uma caminhada - ao agradável - comer muito bem - saí da Zambujeira por volta do meio dia, com a ideia de chegar ao restaurante da Azenha do Mar ao fim da tarde… para almoçar. É um dos meus restaurantes preferidos, com marisco e peixe fresquíssimos, a preços ótimos, mas que tem um senão terrível: não aceita reservas.

Nas duas últimas vezes em que quis almoçar, a lista de espera era tão grande que a empregada avisou-me logo: “Não acredito que tenha mesa para si antes das 5 ou 6 horas”. E, como às vezes burro velho ainda aprende, apontei a chegada para aquelas horas…

Corpo são, em… mente surpreendida

Mas se a excelente caldeirada no final do passeio me consolou, a caminhada não me deu menor gozo.

Pouco depois de sair da Zambujeira, ao aproximar-me da praia naturista de Alteirinhos , aguardava-me a primeira surpresa do dia: uma cascata, de mais de uma dezena de metros, embelezava o areal.

O passeio prometia.

O dia estava ideal. O céu não indiciava chuva, a temperatura era primaveril e a disposição estava em alta.

A próxima atração do percurso era a praia do Carvalhal mas ainda antes de a avistar, e depois de percorrer umas centenas de metros nas dunas mais afastadas do mar, eis que, ao reaproximar-me das falésias, me aparece uma segunda cascata. Nem queria acreditar. Será que até ao final ainda encontraria mais?

Encontrei pois. Mais três, com as últimas duas, uma logo a seguir à praia dos Machados e a outra na da praia da Amália, a serem as mais espetaculares.

Corpo são, em… visão nostálgica

O Castelo Velho, um espigão de rochas que entra mar adentro, alberga outra das singularidades desta costa alentejana, esta mais conhecida: cegonhas nidificam nos rochedos sobre o mar, indiferentes à fúria das ondas que parece que irão atingir os ninhos.

Para o fim fica a praia da (senhora dona) Amália, batizada em honra da fadista, que passou largas temporadas na casa que encima a falésia. A casa era sua e possui(a) um caminho privado até ao areal.

E uma vez ali é quase impossível não imaginar a senhora dona Amália, depois de alguns dias de muita chuva, a descer até à praia para apreciar a sua cascata (quase) particular.

