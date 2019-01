Facebook e Twitter também têm acesso a informações de pessoas que não possuem conta

As redes sociais não lhe suscitam curiosidade. Não vê qualquer interesse em partilhar momentos privados nestas plataformas do mundo virtual? Está no seu direito, mas é dever informá-lo do aguçado interesse que estas nutrem por si. É caso para dizer: pode fugir, mas não se pode esconder. Mesmo sem nunca ter criado uma conta, de a ter apagado ou simplesmente não a usar com frequência. Fique a saber que, tanto o Facebook como o Twitter, sabem quem você é.

Um artigo científico da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, publicado na revista Nature Human Behaviour, revela que os dois gigantes das redes sociais possuem formas sofisticadas de traçar o perfil, mesmo daqueles que tentam ficar na penumbra da azáfama dos posts, tweets, selfies, memes, ondas de indignação e controvérsia que pululam nas “social media”.

Na sombra do vísivel



Mas como? Todos temos uma pegada digital indelével. Facebook e Twitter dispõem de informações sobre o historial de pesquisa em motores de busca ou padrões de navegação, por exemplo. Desta forma, quando e se optar por criar um perfil nestas duas redes sociais, automaticamente será confrontado com sugestões de amigos e recomendações de páginas que encaixam exatamente nas preferências do novo usuário.

Alegadamente, de acordo com o estudo publicado esta segunda-feira, mesmo os internautas que trancaram as portas às redes sociais têm muitos dos seus dados coletados, por estas duas plataformas, em denominados “shadow profiles”. Mark Zuckerberg admitiu, no passado mês de abril, que o Facebook tem acesso a dados de pessoas que não usam a rede social, mas nega a existência dos presumíveis perfis escondidos na sombra.