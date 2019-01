A rica vida do cão de Lewis Hamilton

O paddock da Fórmula 1 é sinónimo de glamour. Os pilotos transformam-se em autênticas celebridades, dentro e fora dos circuitos, rodeados pelo enorme aparato dos holofotes da fama. Exemplo máximo disso mesmo é o britânico Lewis Hamilton, pentacampeão mundial, que tem como rival mediático um dos seus dois inseparáveis companheiros de quatro patas.

“Roscoe está numa agência de modelos, realiza castings e pagam-lhe 700 dólares por dia”, afirmou, em entrevista, o piloto da Mercedes, relativamente a esta exuberante e atarefada vida de cão, onde se incluem as viagens no jato privado do desportista de 33 anos.

Karwai Tang

O bulldog deixou de ser apenas um animal de estimação para se tornar numa atração nas redes sociais, onde faz as delícias de mais de 145 mil seguidores na conta de Instagram que divide com Coco, o outro amigo canino que anima a casa de Hamilton, em Los Angeles.

