Extrema forma de vida encontrada na Antártida após 100 mil anos de solidão

Estranha forma de vida (extra, sem ser extraterrestre). Imagine um lugar onde a luz solar não chega e as condições são extremas. “Foi como aterrar noutro planeta”, descrevem os investigadores, membros de uma expedição liderada pelos Estados Unidos, preparada na última década, ao Lago Mercer. Este é local o mais profundo explorado na hostilidade da Antártida, com um ambiente mais desconhecido do que a superfície marciana.

Foi preciso perfurar um quilómetro de gelo até encontrar água líquida, em condições equiparáveis aos oceanos subglaciares de Marte ou das luas de Júpiter e Saturno, lugares onde parece mais provável encontrar vida no Sistema Solar. Trata-se, assim, de um grande mergulho para o Homem, mas, sobretudo, de um grande salto para a descoberta de vida extraterrestre.

GETTY

100 mil anos de solidão

“Acreditamos que este lago e todos os organismos que nele habitam estiveram completamente isolados do exterior durante, pelo menos, 100 mil anos”, salienta John Priscu, professor de ecologia polar na Universidade de Montana (EUA) e coordenador científico da missão ‘SALSA”, na qual foram investidos 5 milhões de dólares.

Durante os primeiros dias deste mês foram retirados 60 litros de água e as primeiras análises revelam que, por cada mililitro, existem aproximadamente 10 mil células bacterianas. “O lago tem uns níveis de oxigénio baixos em relação ao ar, que se deve ao metabolismo de estes micróbios”, explica Priscu.

Só quando as amostras chegarem a solo americano será possível fazer uma análise ao ADN, revelando, dessa forma, se além de micróbios podem existir também animais marítimos dentro do inóspito lago.

