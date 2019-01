Os mitos alimentares em que os portugueses continuam a acreditar

Investigadores da Escola Superior de Biotecnologia do Porto concluíram, com base num inquérito realizado a 100 portugueses sobre mitos alimentares, que as estratégias de comunicação sobre segurança e higiene alimentar não estão a ser “eficazes”, disse a responsável.

O inquérito online, que tinha como propósito desvendar se os mitos alimentares e as ideias preconcebidas dos portugueses eram assentes em pressupostos científicos, envolveu cerca de 100 pessoas que, no total, apresentaram variados mitos e “crenças populares”.

Em declarações à Lusa, Paula Teixeira, a investigadora responsável pelo projeto 'SafeconsumE' em Portugal, revelou que o inquérito demonstrou que as estratégias e mensagens sobre higiene e segurança alimentar “não estão a ser eficazes” e que é necessário “implementar e adotar novas medidas de comunicação.” A responsável salienta, porém, que “o problema não é dos consumidores, mas dos comunicadores.”

De acordo com a investigadora, muitas das questões identificadas pelos inquiridos eram “comuns”, como a regra dos cinco segundos (o tempo em que supostamente, após uma descartada ou caída no chão, o alimento continua a ser seguro), as cozinheiras terem sempre as mãos limpas, lavar a carne antes de a cozinhar ou até o prazo de validade dos iogurtes. Contudo, foram questões como o “o mito dos ovos”, o guardar alimentos quentes no frigorífico e o facto de as pessoas acreditarem “piamente nos seus sentidos” que causaram maior “incredulidade” à equipa. “Algumas pessoas disseram que os ovos que flutuam na água estão estragados. O ovo pode até não estar estragado, mas regra geral, não se deve comer. Outras disseram o que, de facto, é mito: que para saber se um ovo é seguro devo verificar se flutua ou não em água. Não podemos verificar isso, apenas em laboratório”, frisa.

Jade Wulfraat / Unsplash

Relativamente aos alimentos quentes serem guardados no frigorífico, Paula Teixeira explicou à Lusa que não é “por serem guardados quentes que se estragam”, mas precisamente pelo oposto, quando demoram muito tempo a arrefecer, dando “tempo suficiente aos organismos que vão estragar o alimento para crescerem.”

Quanto ao facto de as pessoas recorrem aos sentidos para detetar se o alimento está estragado, a investigadora esclareceu que grande parte das bactérias que causam doenças “não estragam nada”, na medida em que são “tão silenciosas” que não é notória qualquer alteração.

Segundo a responsável, é por isso necessário “arranjar formas” de desmistificar algumas questões e perceber quais são as “barreiras” à implementação de práticas seguras, de modo a transmitir a mensagem correta aos consumidores. Paula Teixeira revelou à Lusa que estão a ser preparadas atividades para serem demonstradas em escolas, uma estratégia que acredita ser importante e que vai levar à alteração de alguns comportamentos.

O estudo desenvolvido pela Escola Superior de Biotecnologia (ESB) da Universidade Católica Portuguesa do Porto, insere-se no projeto europeu 'SafeconsumE', uma iniciativa que envolve 11 países e que pretende, num prazo de cinco anos, alterar comportamentos e dotar o consumidor de ferramentas que permitam implementar melhores práticas de segurança alimentar.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.